Garagist vermijdt drama bij brand in werkplaats: “Mijn oude baas heeft me geleerd altijd kalm te blijven”

Zuid-West-Vlaanderen Coronacij­fers blijven (veel te) hoog in Zuid-West-Vlaanderen

23 april De coronacijfers blijven (veel te) hoog in Zuid-West-Vlaanderen. Er waren tijdens de week van vrijdag 16 tot en met donderdag 22 april 677 positieve gevallen. Dat zijn er 26 (+3,8 procent) meer dan in het overzicht van vier dagen geleden. “Er waren de voorbije zeven dagen gemiddeld 97 besmettingen per dag. De zeven dagen ervoor waren er dat gemiddeld 95 per dag. We blijven dus op een hoog niveau”, zegt Philippe De Coene (sp.a), voorzitter van de welzijnsintercommunale W13. Zo valt het op hoe de cijfers fors stijgen in Kuurne, Anzegem, Avelgem en Menen.