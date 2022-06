Game-opleiding Howest werkt samen met Amerikaanse universiteit

Atlanta is het mekka van de game-industrie in Amerika. Net als Howest met haar Digital arts en Entertainment heeft ook de Georgia State University er haar Creative Media Industries Institute (CMII), een gespecialiseerde game-opleiding dus. De opleiding in Kortrijk is al drie keer uitgeroepen tot beste game-opleiding ter wereld en geniet dus internationaal ook veel erkenning. Jaarlijks starten ruim 600 studenten uit alle hoeken van de wereld de opleiding. Het samenwerkingsakkoord is in Amerika getekend in aanwezigheid van prinses Astrid. Zij is er voor een economische missie. “De game-opleiding is sowieso heel internationaal gericht”, aldus opleidingsdirecteur van Howest Ronald Bastiaens. “En die markt in Amerika is veel groter dan in Europa. Daarom is onze aanwezigheid daar belangrijk.”