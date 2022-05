Gaëlle (44) opent naai-atelier Me-Made: “Textielindustrie is heel vervuilend, steeds meer mensen investeren in duurzamere kledij”

KortrijkHet Overbekeplein in Kortrijk is een speciaalzaak rijker. In het naaiatelier Me-Made kan je terecht voor lingerie en kleding op maat en textielworkshops. “Ik hoop om mensen te inspireren”, zegt zaakvoerster Gaëlle Nonque (44). Ze maakt zo een opvallende carrièreswitch, want ze was vroeger HR-manager.

Gaëlle Nonque was als kind al creatief en geïnteresseerd in textiel. “Ik kocht later met mijn eerste loon mijn eerste naaimachine en stopte sindsdien niet meer met naaien. Ik volgde altijd avondonderwijs naaien en voltooide een tweejarige opleiding Lingerie en Corsetterie in vormingsinstuut Syntra West.”

Ze maakt nu met Me-Made een droom waar en zet zo ook een missie op. “Het besef groeit dat de textielindustrie heel vervuilend is. Steeds meer mensen investeren in duurzamere kledij. Liever een mooi stuk dat jaren meegaat dan goedkopere kledij waarvan de pasvorm vaak niet oké is. Investeren in handgemaakte kledij is ook niet per se veel duurder dan kledij uit een boetiek. Zo werk ik met bestaande patronen en stoffen uit ‘dead stocks’ van ontwerpers. Wat goed is voor het milieu omdat die stoffen zo niet vernietigd worden en waardoor de prijs heel goed meevalt. Een broek start bijvoorbeeld aan 100 euro en een top met mouwtjes aan 70 euro in Me-Made. Ik maak ook lingerie op maat aan dezelfde betaalbare prijzen”, vertelt Gaëlle Nonque.

Volledig scherm sfeerbeeld in Me-Made © Henk Deleu

Me-Made is, door een naaiatelier met textielworkshops te combineren, uniek in Kortrijk. “Hopelijk inspireert het mensen om zelf aan de slag te gaan. Mijn huidige workshops zijn voor starters. Wie nog nooit naaide, breide of haakte, is hier aan het juiste adres. Ik leg alles van bij het begin uit en zorg er zo voor dat je over die eerste drempel raakt en vertrokken bent voor hopelijk een nieuw passie. Iedere vorm van handwerk zorgt voor ontspanning. Je raakt in een soort ‘flow’ omdat je enkel met dit bezig bent. Het is pure mindfulness. Ik creëer met mijn zaak ook een aangename omgeving, die je de drukte van elke dag even doet vergeten.”

Quote Een leuk idee is een workshop Wool & Wine: breien met vriendin­nen en met een lekker glas wijn erbij. Ook mannen krijgen steeds meer interesse Gaëlle Nonque

De workshops worden in de toekomst uitgebreid met onder meer sokken breien, sokken en kledij herstellen, natuurlijk verven van textiel en wol, macramé… Ook het zelf leren naaien van een slip of bh staat op de planning. Gaëlle Nonque blijft zich bijscholen, om het aanbod uit te breiden. “Zo volg ik nu een opleiding breien met de breimachine. Wees ook welkom om zelf voorstellen te doen om iets aan te leren. Ik sta open voor alle suggesties. Een leuk idee is bijvoorbeeld een workshop Wool & Wine: breien met vriendinnen en met een lekker glas wijn erbij. Ook mannen krijgen steeds meer interesse in handwerk, het is in de Scandinavische landen al een trend. Ik hoop hier ook op genoeg interesse, zodat ik ook eens een workshop voor mannen kan organiseren. De workshops zijn in kleine groepen, met een goede begeleiding voor iedereen.”

Britse en Scandinavische merken

In Me-Made vind je mooie, duurzame en betaalbare merken, voornamelijk Brits en Scandinavisch. “Omdat je in deze landen al een langere cultuur van naaien, breien en haken hebt en omdat het aanbod ecologische collecties er meer uitgebreid is. Zo verkoop ik wol en katoen van Krea Deluxe, ontwikkeld door twee zussen nadat hun kindjes allergisch bleken aan gewone wol. Krea Deluxe, erg zacht en in mooie zachte kleuren, is ook draagbaar voor mensen met een tere huid. Ik verkoop ook stof en naaiaccessoires van het trendy Brits merk Merchant & Mills. Verder zijn de praktische tassen van het Deense merk MUUD, gemaakt van het leer van Indische koeien, mooie blikvangers in Me-Made.”

Nadat Gaëlle Nonque op het pand op het Overbekeplein 10 botste, het stond te koop, raakte ze snel verliefd op het pleintje. “Het is hier heel gezellig en laagdrempelig. Al mijn collega winkeliers zijn vriendelijk en ontvingen mij met open armen. Je voelt hier de drive om er een warm plekje in Kortrijk van te maken en er wordt ook veel georganiseerd. Als je een citytrip doet in Parijs, Barcelona, Kopenhagen… is iedereen gecharmeerd bij het ontdekken van zo’n gezellig pleintje. Hier in Kortrijk hebben we dat gewoon zelf. Het pleintje wordt in elk geval meer en meer herontdekt door de Kortrijkzanen.”

Volledig scherm sfeerbeeld in Me-Made © Henk Deleu

