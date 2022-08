Ga op de foto met Camille in winkelcentrum K

Kortrijk Ongeval met vrachtwa­gens op E17: bestuurder kritiek

Op de E17 in Marke (Kortrijk) is dinsdag rond 17 uur een vrachtwagen ingereden op een voorligger. De klap was bijzonder hevig. De Litouwse truckchauffeur werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

