Frederik D’hulster wordt nieuwe algemeen directeur hogeschool West-Vlaanderen

Panden­fonds pompt 5,3 miljoen euro in nieuwe woonbuurt aan Vlasmarkt: “Ideaal voor gezinnen die in het hart van Kortrijk willen wonen”

Tussen de Tuin- en Nieuwstraat in het centrum van Kortrijk - aan de Vlasmarkt en de vroegere Belgacomtoren - verrijst een nieuwe buurt met zestien energiezuinige woningen. Uniek aan het project is een gemeenschappelijke binnentuin van 500 vierkante meter. En er zijn ook plannen voor nog een nieuwe wijk in dezelfde buurt. “Die plannen worden in september voorgesteld”, zegt schepen van Bouwen en Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester).