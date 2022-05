Freddy en Ann nemen na 78 jaar afscheid als kappers: “Klanten namen ons in vertrouwen, we gaan vooral die nauwe contacten missen”

Freddy Vansteenkiste had met kapsalon Freddy 37 jaar een eigen zaak in de Generaal Deprezstraat in Stasegem. Tot hij in 2012 bij zijn vrouw Ann ging werken, in Coiffure Vogue in de Zwevegemsestraat 94 in Kortrijk. “Ik ben in de stiel geboren, mijn ouders runden kapper Paul in de Wijngaardstraat in Kortrijk”, zegt Freddy. “Het is een hobby, ik heb het altijd graag gedaan.”

Quote De mode verandert minder snel dan vroeger. Er wordt nu meer op kleur en lokkentech­nie­ken ingezet Freddy Vansteenkiste

“Mijn snit, met veel technieken, was mijn handtekening. De mensen voelden zich altijd speciaal bij mij, daar ging ik ook altijd voor. Er is de voorbije jaren veel veranderd. Dames gingen tijdens de gouden jaren ’60 wekelijks naar de kapper. Nu is dat minder, want het is financieel niet altijd makkelijk. De mode verandert ook minder snel dan vroeger. Er wordt nu meer op kleur en lokkentechnieken ingezet. Mensen hebben hun haar nu vooral graag zacht en los, met liefst niet al te veel werk aan. Ik ga de sociale contacten met de klanten missen. En de dankbaarheid die we van hen kregen, als het ons weer lukte om hen een nieuw kapsel aan te meten”, zegt Freddy.

Ann had eerst een kapsalon in de Spoorweglaan 31 in Kortrijk, in 1991 overgenomen van Renée Byltiauw waar ze nog altijd een goed contact mee heeft. Ze bleef er tot 1995. Daarna volgde met Coiffure Vogue een nieuw hoofdstuk. “We hadden een hechte band met onze klanten. We zagen hoe ze trouwden, ouders werden… Veel mensen vertelden over hun leven, ze namen ons in vertrouwen. Dat ga ik het meest missen. Ik ging nog niet per se stoppen, maar Freddy is bijna 70 jaar. We kunnen niet blijven werken”, vertelt Ann.

Cruise

“We willen nog reizen, zo doen we graag een cruise. En we hebben een camper om mee rond te trekken en een appartement op Tenerife. Het is tijd om te genieten”, vult Freddy aan.

Voor alle duidelijkheid: Coiffure Vogue blijft open. Kim Verhamme (32) neemt het kapsalon over. Ze heeft ervaring, want ze runde daarvoor kapsalon-barbier-schoonheidssalon Kim’s Hair Lounge in de Ten Akkerdreef op Sint-Elisabeth. Ze verhuist naar Coiffure Vogue in de Zwevegemsestraat, want ze kan er ook wonen.

Quote Ik ben de vele werkuren gewoon omdat ik het zo graag doe. Zo zet ik fors op een laatavond service in. Wat heel goed werkt overneemster Kim Verhamme

“Ik ben gepassioneerd door de stiel, ik ben de vele werkuren gewoon omdat ik het zo graag doe. Zo zet ik fors op een laatavond service in. Wat heel goed werkt, ik probeerde het al uit in Kim’s Hair Lounge. Mijn sterkte is dat ik klanten als vrienden behandel. Te kort, te lang… ik zeg altijd eerlijk mijn mening over hun kapsel. Bij mij is het niet coifferen en buiten. Niemand is een nummer, iedereen moet zich goed voelen”, benadrukt Kim Verhamme.

Coiffure Vogue is op afspraak op maandag en dinsdag open vanaf 17 uur tot ’s avonds laat, op woensdag vanaf 13 uur en van donderdag tot zondag vanaf 9 uur.

Meer info op de Facebookpagina van Coiffure Vogue of tel. 056/25.87.87.