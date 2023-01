Fransman voor rechter na diefstal fles parfum in ICI PARIS XL

Bissegem/Kortrijk/Ardooie Kortrijk heeft nieuwe oudste inwoner, Sara blaast 103 kaarsjes uit: “Dronk graag geutje Asbach bij de koffie”

Sara Vandecaveye, ze verblijft in woonzorgcentrum Biezenheem in Bissegem, vierde vrijdagnamiddag haar 103de verjaardag. Ze is de oudste inwoner van Kortrijk, sinds het overlijden van Maria Devriendt (104) begin oktober. De feestvreugde was groot in Biezenheem. Marino Punk kwam er optreden. “Geen idee waarom ik zo oud ben, ik heb geen geheim. Ik voel me nog heel goed. En het belangrijkste, ik onthoud nog alles”, vertelt Sara Vandecaveye.

