Fransman riskeert celstraf na stelen grasmachine bij Brico Plan-it

Heule IN BEELD. Kandidates Tineke van Heule stellen zich voor het eerst voor, planken­vloer begeeft het op Friday Beats

De felle buien en regenperiodes deerden de Tinekesfeesten in Heule donderdagavond en vrijdag niet. En of er gefeest wordt dit weekend, in dé feestgemeente van Kortrijk. Er waren al enkele hoogtepunten. Zo stelden de tien kandidates voor de Tinekesverkiezing zich voor het eerst voor. Er was ook een tegenvaller, toen de plankenvloer in de tent het begaf tijdens Friday Beats.

11 september