Fransman en lasbedrijf veroordeeld voor dood van Franse lasser in aardappelverwerkingsbedrijf

Wielsbeke/Roeselare/HeuleEen 57-jarige man uit het Noord-Franse Wattrelos en een lasbedrijf uit Roeselare zijn in de Brugse rechtbank veroordeeld voor de dood van een Franse lasser in aardappelverwerkingsbedrijf Agristo in Wielsbeke. M.P. (25) kwam er vier jaar geleden om het leven door verstikking. Zijn werkgever kreeg 6 maanden cel met uitstel.

Een collega van M.P., een 25-jarige Fransman die op dat moment in Heule woonde, trof diens levenloze lichaam op 31 augustus 2018 rond 7.15 uur ‘s morgens aan. Het stoffelijk overschot lag in de trechter van een pompbak, die onderdeel was van een machine die goede en slechte frieten van elkaar moest scheiden. Agristo was op het moment van het overlijden een volledig nieuwe productielijn aan het bouwen op hun nieuw bedrijventerrein langs de Ridder de Ghellinckstraat in Wielsbeke. Het slachtoffer en twee collega’s hadden in dat kader daags voordien laswerken uitgevoerd aan de machine in kwestie.

Verstikking

De arbeidsauditeur was van mening dat het slachtoffer bevangen raakte toen hij na de laswerken de afdichting rond een buis in de machine wilde weghalen. “Om de laswerken uit te voeren hadden de lassers in de buizen argon gas gespoten om oxidatie te voorkomen”, stelde Jeroen Lorré. “Volgens de deskundige kan de dood van het slachtoffer verklaard worden door verstikking. In één van z’n longen werd immers 100 keer de normale hoeveelheid argon teruggevonden.”

Nog volgens het arbeidsauditoraat werden in het bloed van de jonge Fransman ook sporen van amfetamines en cannabis aangetroffen, al wezen die niet op recent gebruik. De oorzaak van het arbeidsongeval lag volgens Lorré dan ook bij z’n werkgever. “Er was onder meer geen risicoanalyse uitgevoerd voor de laswerken. In die besloten ruimte had altijd ook een collega moeten aanwezig zijn. Hij had kunnen opmerken dat het slachtoffer bedwelmd raakte en de hulpdiensten kunnen verwittigen.”

Werkgever?

Wie de werkgever van M.P. precies was, werd pas duidelijk na extra onderzoek. Uiteindelijk bracht het arbeidsauditoraat lasbedrijf Elmacon Industries uit Roeselare voor de rechter en Gabriel M. (57) uit het Noord-Franse Wattrelos. Die eerste had de leiding over de laswerken, terwijl M. op het terrein zaakvoerder was voor de firma waarbij het slachtoffer in dienst was. De vijftiger moest zich niet enkel verantwoorden voor het arbeidsongeval, maar ook voor de niet-dimonamelding van het slachtoffer en diens twee collega’s.

De advocaat van Gabriel M. drong tevergeefs aan op een vrijspraak. Hij benadrukte dat zijn cliënt enkel een werknemer was. “Dat bepaalde arbeiders hem aanwezen als hun baas is toch geen sluitende reden om hem te vervolgen?”, klonk het. De verdediging betreurde dat de echte werkgever van M.P. buiten schot bleef. Ook Elmacon Industries vroeg over de ganse lijn de vrijspraak. Zij trokken het oorzakelijk verband tussen de inbreuken op het terrein en de dood van het slachtoffer in twijfel. “Enkele andere hypotheses rond zijn overlijden werden niet voldoende onderzocht”, pleitte de advocate van de firma. De rechter veegde de argumenten echter van tafel en legde Gabriel M. 6 maanden cel met uitstel op. Elmacon Industries werd veroordeeld tot 24.000 euro boete, waarvan de helft effectief. Aan de vader van het slachtoffer moeten ze daarnaast 6.100 euro schadevergoeding betalen.

