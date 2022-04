Franse fietsdief aan station op heterdaad betrapt

De passant zag hoe de man een fietsslot met een kniptang had opengebroken. Een verkeersagent kon de verdachte met de gestolen fietsen tegenhouden in de Doornikselaan. Iets verderop werd een rugzak gevonden die de dief had achtergelaten. Daarin staken de kniptang en het doorgeknipte fietsslot. De dief werd opgepakt. “Verder onderzoek van onder andere de camerabeelden wees uit dat de man nog voor minstens twee andere fietsdiefstallen in Kortrijk en Waregem in aanmerking komt”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. Het gaat om een man uit de regio van Le Mans in Frankrijk. Hij zal nu in snelrecht worden gedagvaard en zal zich dus heel binnenkort moeten verantwoorden op de rechtbank. De politie wijst er nog eens op dat het altijd belangrijk is om de politie te bellen. “Zie je verdachte gedragingen of personen, meld het ons op het oproepnummer 1701”, zegt Detavernier. “Je belt beter een keer te veel dan te weinig.”