Franse drugsdealer opgepakt bij controleacties in Kortrijk en deelgemeenten

Kortrijk Vlaamse regering fluit stad Kortrijk terug: geen indexering van belasting op masten en pylonen

De belasting per mast of pyloon per jaar wordt in Kortrijk niet geïndexeerd van 2.750 naar 2.875 euro. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) verbiedt het omdat het niet verenigbaar is met het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0, waar de stad Kortrijk op intekende.

11 januari