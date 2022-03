Franse dievegge riskeert celstraf voor stelen pantoffels bij Torfs

Op 19 januari 2020 had een alerte verkoopster bij schoenenwinkel Torfs door dat de 52-jarige G. D. uit Komen een paar pantoffels wilde stelen. Toen de vrouw naar buiten wilde wandelen vroeg de verkoopster of ze haar tas eerst wilde openen. “Daarna gooide ze de pantoffels terug en vertrok”, zei het Openbaar Ministerie. De dievegge kon nadien geïdentificeerd worden aan de hand van de kentekenplaat van haar auto. In de winkel vonden ze nadien ook een kapotte beveiliging van een paar schoenen. “Ik heb absoluut geen schoenen gestolen”, zei ze tegen de rechter. “Ik wilde die pantoffels kopen, maar had niet genoeg geld bij me. Dan heb ik ze in mijn tas gestoken. Ik zal nooit meer naar hier komen om te stelen.” De vrouw werd in 2019 ook al eens veroordeeld voor een diefstal. Ze riskeert een celstraf van 4 maanden en een boete van 1.600 euro. Vonnis op 21 maart.