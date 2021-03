Franse auto midden op donkere verkeerswisselaar in Aalbeke achtergelaten

Een levensgevaarlijke situatie. Dat is het minste wat je kon zeggen van de verlaten en stilstaande Fiat in de bocht van de verkeerswisselaar. De auto was aan de linkerkant licht beschadigd maar van inzittenden was geen spoor. Ging de wagen uit de bocht en schampte die de vangrails? Raakte de wagen precies daar defect? Of was er nog iets anders aan de hand? Ook de federale wegpolitie had er het raden naar.