FOTOREEKS. Voor de vierde dag op rij dagrecord: u genoot met volle teugen van het lenteweer

Korte mouwen, kinderen in korte broek op het speelplein of gewoon genieten van een boek of een glas in uw bubbel in het gras: het lentezonnetje en de aangename temperaturen -tot 19 graden- doen u en ons ontzettend veel deugd. Dat mocht ook onze fotograaf Henk Deleu ondervinden tijdens een wandeling vol blije gezichten, woensdagnamiddag in Kortrijk. Voor wie na het werk nog snel even naar buiten wil om te genieten, alvast deze fotoreeks ter inspiratie.