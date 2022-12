Fotograaf Jacky Bostoen brengt met tentoonstelling ode aan Kirgizië: “Mensen zijn er puur, het landschap is weids en imponerend”

Kortrijk/LauweFotograaf Jacky Bostoen brengt in de Budatoren vanaf zondag 11 december een boeiende fototentoonstelling, over zijn verblijf in Kirgizië.

Na zijn opleiding publifoto aan het Sint-Lucasinsituut in Gent werd de geboren en getogen Kortrijkzaan Jacky Bostoen professioneel fotograaf. Vandaag is hij aan de slag bij het Lauwse bedrijf BOA, als specialist food- en productfotografie en architectuur. Maar ook in zijn vrije tijd is de camera nooit ver weg. Jacky Bostoen speelt graag met licht en is een van de toonaangevende fotografen van het Kortrijkse fotografencollectief PxL.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De mensen zijn er puur © Jacky Bostoen

Enige tijd geleden werd zijn aandacht getrokken door het werk van fotograaf Frederik Buyckx, die een boek publiceerde over Kirgizië en er geregeld verblijft. Jacky Bostoen schreef zich in voor een workshop bij Buyckx en verbleef twee weken in het centraal-aziatische land. Hij logeerde in de bergen bij een schaapsherder en zijn gezin, waar hij bijzonder warm ontvangen werd.

Quote Bergwegen en dorpen liggen er desolaat bij, bevroren in de tijd. Stilte heerst in het landschap en onder bewoners Jacky Bostoen

Het resultaat van dit unieke verblijf is vanaf 11 december te zien in de solotentoonstelling ‘Amin’, die loopt in de Kortrijkse Budatoren op het Buda-eiland. Jacky fotografeerde het ware leven in Kirgizië. Dit leverde beelden op, die recht doen aan de puurheid en de grootsheid van dat barre land.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Jacky Bostoen © Jacky Bostoen

“Amin betekent eerlijk, waar, betrouwbaar. Kirgizië liegt niet. Mensen zijn er puur. Het landschap weids en imponerend. Bergwegen en dorpen liggen er desolaat bij, bevroren in de tijd. Stilte heerst in het landschap en onder bewoners. Het paard, stug of vurig, is onmisbaar voor het hoeden van de kuddes en levensonderhoud. Het staat symbool voor de diepgewortelde band tussen mens en natuur, soms ingetoomd, soms wild en onvoorspelbaar”, zegt Jacky Bostoen.

De fototentoonstelling ‘Amin’ is te bezichtigen op zondag 11 december van 14 tot 18 uur en op zaterdag 17 en zondag 18 december van 11 tot 18 uur in de Budatoren, in de Korte Kapucijnenstraat 1.

Volledig scherm De affiche van zijn fototentoonstelling © Jacky Bostoen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.