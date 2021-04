Fotofestival Track & Trace klokt op 58.000 bezoekers af: “Ons knap getoond als kandidaat ‘culturele hoofdstad van Europa’”

Er waren 33.000 geboekte tickets voor de locaties binnen, terwijl het luik van het festival buiten nog eens 25.000 mensen extra lokte. “Het was de allereerste keer dat we ons toonden als kandidaat voor culturele hoofdstad van Europa in 2030 en het was meteen een schot in de roos”, stelt Axel Ronse. “Track & Trace toonde niet alleen nieuw werk van heel bekende topfotografen, maar zette vooral ook op onze eigen amateurfotografen in. Heel veel Kortrijkzanen werden betrokken bij het ‘maken van dit festival’, zoals ook een pak verenigingen. Dat maakte ons festival zo uniek. Hier moet en zal zeker een vervolg op komen.”

Unieke aanpak

“Dit is trouwens de weg die we op cultuurvlak zullen blijven inslaan. Niet kopiëren wat andere steden doen, maar uitpakken met onze unieke aanpak. Iedereen kan topkunst tonen. Het is echter weinigen gegeven om een fotofestival op poten te zetten dat door zoveel mensen in onze stad geliefd en gedragen werd. Door keihard in te zetten op foto’s in de publieke ruimte, zoals het stedelijk openluchtzwembad, zetten we ook onze stad positief op de kaart. Massaal veel ‘niet-Kortrijkzanen’ hebben nu een heel positief beeld over Kortrijk, parel aan de Leie. Ook dat is erg belangrijk. Ook de keuze voor curatoren van eigen stad was een schot in de roos. Lieven, Lize en Dieter toonden wat ze in hun mars hebben. De wereld weet nu wat ze kunnen.”