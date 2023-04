Forains door vele werken in Kortrijk bezorgd over toekomst Paasfoor: “We doen er alles aan om oplossingen te vinden”

“Ik eer met mijn deelname mijn aan kanker overleden oma, ze was zo lief”: Axana (18) in finale Queen of the Models

Axana Wouters (18) uit Heule is finaliste van Queen of the Models 2023. Haar oma Nadine Duyck (64) was haar grootste fan. Ze overleed op 16 februari 2018 aan de gevolgen van kanker, waar ze bijna twee jaar moedig tegen vocht. “Ik doe mee om mijn oma - ik zag ze elke dag – te herdenken en om mijn opa, ouders, familie en vrienden trots te maken”, vertelt Axana Wouters.