Filmreeks toont innovaties met vlas in biogebaseerde economie

Kortrijk haalt kaap van 20.000 UiTPAS houders en ijvert voor tussenta­rief: “Meer werkende gezinnen financieel duwtje geven”

De in september 2015 door Zuidwest gelanceerde UiTPAS doet het prima in Kortrijk, waar de kaap van 20.000 houders gerond is. Die 20.000ste abonnee, de kleine Milan Deraedt, werd gevierd tijdens Sinksen. Opmerkelijk: 10.243 kwetsbare Kortrijkzanen genieten van het kansentarief.