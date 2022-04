Filmprogramma Budascoop mei: Ennio Morricone en Nick Cave

Een lang interview met Ennio Morricone vormt de basis voor de documentaire Ennio. De Italiaanse componist schreef muziek voor onder meer The Good, The Bad and the Ugly, Once Upon a Time in the West en The Untouchables. Clint Eastwood, Oliver Stone, Quentin Taratino en Bruce Springsteen halen anekdotes op aan de legendarische componist.