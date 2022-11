Filmpje toont crash tijdens rally 6 uren van Kortrijk

Het is opnieuw een zwart weekend geworden voor de rallysport. Op 6 november overleden nog maar een 16-jarig meisje en haar 18-jarige vriend tijdens de Condroz Rally in Hoei. Het koppeltje was gaan kijken naar de rally toen een auto uit de bocht vloog en hen meenam. Vandaag overleed een 56-jarige ervaren rallypiloot tijdens een rally in Wallonië. Ook de rally 6 uren van Kortrijk dat dit weekend doorging, ontsnapte niet aan ongevallen. Al bleef de schade wel erg beperkt. In de Brumierstraat in Aalbeke gingen drie wagens uit de bocht. Op een filmpje van de crash is te zien hoe een piloot rechts langs de weg iets raakt en daardoor de controle over zijn stuur verliest. De auto gaat aan het tollen, ramt de omheining van een veld en komt uiteindelijk op het veld tot stiltand. Eén piloot en een copiloot werden uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis. Hij raakte gelukkig slechts lichtgewond en mocht het ziekenhuis zondag alweer verlaten.