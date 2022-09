Fikse werkstraf en boete voor dansende agent na verduistering kilo drugs: “Zo’n gedrag ondermijnt vertrouwen in justitie.”

Kortrijk/Menen/Dentergem/WervikHij was agent bij de politiezone Vlas maar in zijn vrije tijd tegelijk danser in discotheken en op evenementen. Het bleek voor een 35-jarige inspecteur uit Menen uiteindelijk een onmogelijke combinatie. Hij raakte verstrengeld in het drugsmilieu en ging over de schreef. Niet enkel door drugs te gebruiken en uit te delen. Hij raadpleegde illegaal politiedatabanken en verduisterde1 kilo cocaïne. Het leverde hem dinsdag een werkstraf van 280 uren en een boete van 8.000 euro op. “Je was een schande als agent”, aldus de openbare aanklager.