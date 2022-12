Fikse uitbrander en rijverbod voor redder na 213 km/u op E403: “Een staaltje onverantwoord rijgedrag.”

Kortrijk Assisenju­ry in Brussel voor maanden vertrokken, ex-jurylid wenst hen veel sterkte: "Er staan die mensen zware tijden te wachten”

In Brussel is het terreurproces maandagmorgen van start gegaan. En dat betekent ook dat de juryleden voor zes of negen maanden vertrokken zijn. En dat vergt uiteraard heel wat van de gezworenen. We vroegen een ex-jurylid hoe zoiets in z’n werk gaat. “Een week was al zwaar. Ik kan me niet voorstellen dat je daar maanden moet zitten”, klinkt het.

