Fikse celstraf na homejacking eindigt met dodelijke crash: “Ik kan het nog altijd niet verwerken”

Kortrijk Dertiger belandt in cel na stamp in gezicht agent in Kortrijk

15 juni Een 38-jarige man uit Kortrijk zit in de cel omdat hij een agent een stamp in het gezicht gaf. Het was het trieste hoogtepunt van maandenlange weerspannigheid en overlast bij politie-interventies. De openbare aanklager vorderde een celstraf van 12 maanden en begeleiding voor zijn alcoholprobleem.