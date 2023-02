Fikse boete en dwangsom voor oprichter chicoreimuseum

In 2014 ontsnapte de man nog aan een dwangsom. Toen slaagde hij erin om in korte tijd heel wat afval dat in en rond de hoeve op de hoek van de Beiaardstraat en de Pachthofstraat in Heule stond, weg te werken. Ondertussen is de hoeve opnieuw een verkapt stort. “Sinds 2010 praat hij al over het openen van een museum en belooft telkens het afval op te ruimen. Maar er komt niets van in huis, het is een verkapt stort geworden, er zijn geen andere woorden voor”, zegt het Openbaar Ministerie.

“Wel al veel opgeruimd”

De man legde een foto neer om te bewijzen dat hij opnieuw al redelijk wat had opgeruimd. “Maar er is inderdaad wel nog veel werk”, gaf hij toe. “Het museum is af, maar het is nog niet in orde om effectief mensen te ontvangen. Daarenboven zit ik met tien panden die deels door erfenis heb verworden die ik moet renoveren om te kunnen verhuren. Anders riskeer ik een leegstandsbelasting te moeten betalen. En ik werk ook nog eens. Ik heb dus voldoende aan mijn hoofd. De rechter stelde de zaak uit en liet ook nog een extra controle uitvoeren. Nu blijkt dat er nog altijd veel te veel afval te vinden is. F. C. is nu veroordeeld tot een boete van 6.000 euro waarvan de helft met uitstel. Hij moet ook al het afval verwijderen binnen twee maanden nadat het vonnis definitief is. Anders moet hij een dwangsom van 150 euro per dag vertraging betalen.