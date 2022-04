Figure Skating Club Kortrijk Spurs organiseert eerste ijsshow

FSC Kortrijk Spurs wil de meest optimale training geven aan sporters op recreatief en wedstrijdniveau. Voor hun eerste ijsshow ‘Disney On Ice’ hebben ze de 22-jarige Loena Hendrickx, het uithangbord van de Belgische kunstschaatswereld, kunnen strikken. Ze werd vierde op het EK in 2021 en behaalde de achtste plaats op de Olympische Winterspelen van 2022. Op 25 maart bemachtigde ze zilver, als eerste Belgische ooit, op het WK kunstschaatsen in Montpellier. Wegens het groot succes zijn er al twee shows ingepland.