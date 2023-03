Fietsveilige doorsteek aan Euroshop geopend, Moorseelsestraat wordt deels fietsstraat

Muziekcafé Pand.A sluit de deuren: “We kwamen corona nooit te boven”

Ruim een jaar nadat het team van Pand.A een noodkreet slaakte omdat de coronacrisis toen bleef toeslaan, is het helaas voorbij. Het muziek- en eetcafé aan het Conservatoriumplein is sinds vandaag definitief dicht, zo is te lezen op Facebook. “Een zotzalige en fantastische, maar ook turbulente en uitdagende tijd kent een einde. En dat maakt ons zo ontzettend triest”, klinkt het.