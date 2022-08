Fietsrally Double Digit steunt De Kier, organisatie die zich over kwetsbare mensen ontfermt

Je kan kiezen tussen ritten van 50, 80 of 110 kilometer. Starten gebeurt op zaterdag en zondag telkens vanaf 7 uur ‘s ochtends in het kantoor van Double Digit in Cotton Factory in de Spinnerijstraat 103/08 in Kortrijk. De ritten eindigen telkens in café De Zoeten Inval in de Zeger van Heulestraat in Heule. Er is een gpx-bestand voor GPS. Aan de Loskaai in Wevelgem is als bevoorrading energieke voeding en verfrissende drankjes voorzien. Je kan er ook een toilet gebruiken. Deelnemen kost 5 euro voor leden en 7 euro voor niet-leden.