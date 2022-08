Fietsliften nieuwe Reepbrug werden in eerste maand 7.368 keer gebruikt, liftfirma roept op om defecten meteen te melden

Kortrijk Juwelenont­werp­ster Laura (28) opent zaak in hartje winkelwan­del­ge­bied: “Maatwerk is mijn speciali­teit”

Juwelenontwerpster Laura Derouf (28) heeft in de Steenpoort een nieuwe zaak geopend. Ze kocht het pand in het winkelwandelgebied. Wat een volgende stap in haar carrière is, na acht jaar in de Wijngaardstraat een zaak gehuurd te hebben. “Het is een toegankelijk en open pand, met veel glas. Als je buiten staat, kan je tot het einde van de zaak in mijn atelier kijken”, vertelt ze.

