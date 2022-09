Fietsersbond houdt in Kortrijk enquête over fietsstraten en -beleid

Kortrijk/Zwevegem Zo zwaar weegt prijsexplo­sie bouwmateri­a­len door: Nieuwe klimzaal Transfo Climbing al 500.000 euro duurder: “Hopen op steun van private investeer­ders”

Voor de coronacrisis begroot op 850.000 euro, maar nu al op 1.350.000 euro geraamd. Het gaat hard met de kost voor de gesloten ruwbouw van de nieuwe klimzaal Transfo Climbing in Zwevegem. En de klok tikt: Transfo Climbing moet af zijn tegen de sluiting van avonturensportcentrum Blueberry Hill in Kortrijk. “We geven niet op en bereiden een winwinlening campagne voor. Zodat wie dat wenst ons project via een lening kan financieren. De klimsport zit zeker in de lift, maar dit kan ik niet langer alleen betalen”, zegt zaakvoerder Koen Demuynck.

