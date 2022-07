Fietser merkt brand aan balkon domein Gulden Spoor langs Wikingerpad op: “Was precies een vuurkorf in de verte.”

Rond 5 uur fietste Dimitrie van Geluwe richting Kortrijk langs de Leie. Dimitrie haalde onlangs de media door in twee jaar tijd af te vallen van 160 naar 80 kilogram door zich op het fietsen te storten en de eindstreep van zijn eerste koers Wytschaete Koerse te halen. “Ik merkte plots een gloed op in de verte”, vertelt Dimitrie. “Het was precies een vuurkorf maar hoe dichter ik kwam hoe meer duidelijk werd dat er iets fout was. Ik zag gensters wegspringen. Daarom belde ik maar de brandweer.”

Een goede reflex van Dimitrie want aan het woongedeelte van feest- en evenementenlokatie Gulden Spoor, waar ook de gelijknamige zomerbar is gevestigd, bleek een balkon in vuur en vlam te staan. “Vreemd”, aldus mede-uitbater Nicolas Bert. “Er stond niets op het balkon. Het is wel afgeschermd met een plexiwand. Zorgde de felle zon door het lenseffect er voor dat er al sinds gisterenavond iets aan het smeulen was? Geen idee. Mijn broer lag in een andere kamer wat verderop te slapen en merkte zelf niets op. Gelukkig zag die passant het vuur. De schade bleef gelukkig beperkt tot het balkon. Binnen is er geen schade.” Dimitrie aanzag nog even de bluswerken en vervolgde daarna zijn weg. “Wat maak ik toch allemaal mee zeg de laatste jaren?”, vroeg hij zich luidop af.