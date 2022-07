Fietsendief riskeert 4 maanden cel

Een passant zag hoe een man op 10 juni een man stond te prutsen aan fietsen aan de voorkant van het station in Kortrijk. Hij verwittigde de politie die meteen ter plaatse kwam. Zij konden de man staande houden met een gestolen damesfiets aan de hand. In zijn rugzak vonden ze nog een schroevendraaier en en ander materiaal om fietsen. In zijn verhoor gaf hij aan dat hij van Roeselare naar Kortrijk was gekomen en een fiets nodig had om inkopen te doen. “In de fietsenstallingen was hij stout geweest, zei hij zelf”, zei het Openbaar Ministerie. “Hij gaf ook aan dat hij eerder die dag ook al een fietslichtje had gestolen.” Tijdens een huiszoeking bij de man thuis in Roeselare vond de politie nog tal van fietsonderdelen. “Zelf zegt hij dat hij wel vaker fietsen koopt in de Kringloopwinkel, die herstelt en nadien terug verkoopt. Deze keer riskeert hij 4 maanden cel en 600 euro boete. Vonnis op 29 juli.