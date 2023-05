Fietsen met de Vlaamse Canon als leidraad: baan je een weg door de Guldensporenslag in Kortrijk, Kuurne en Harelbeke

Groen licht voor ruim 2 miljoen euro aan investerin­gen in scholen in Heule en Rollegem

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) laat 2.006.511 euro vrijmaken voor investeringen in drie basisscholen, via het Agentschap voor Infastructuur in het Onderwijs (AGION). Het gaat over Spes Nostra en De Watermolen in Heule en over St-Theresia in Rollegem.