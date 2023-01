Fietsbeurs Velofollies lokt duizenden fietsliefhebbers naar Kortrijk Xpo, goed op dreef om 40.000 bezoekers te halen

kortrijkVelofollies is goed op dreef om het streefdoel van 40.000 bezoekers te halen. Werkdag vrijdag was de populaire fietsbeurs al goed voor ruim 14.000 bezoekers, en ook vandaag zaterdag was het de hele dag drummen rond de 300 exposanten en 600 merken. Tijdens corona is fietsen alleen maar populairder geworden, en dat merk je in Kortrijk dit weekend.

Het is de eerste keer sinds de coronacrisis dat Velofollies opnieuw wordt georganiseerd, en vele fietsliefhebbers hadden blijkbaar reikhalzend uitgekeken naar de terugkeer van de fietsbeurs.

Volledig scherm Velofollies: Mo-Cyclette, de sociale fietswerkplaats in Lokeren, is er dit keer bijvoorbeeld voor het eerst bij. Het bedrijf pioniert door onderdelen van afgedankte tweewielers om te bouwen tot nieuwe stadsfietsen en e-bikes. © Henk Deleu

Net als de vorige edities bulkte ook deze 15e editie weer van de fietsnieuwigheden. Mo-Cyclette, de sociale fietswerkplaats in Lokeren, is er dit keer bijvoorbeeld voor het eerst bij. Het bedrijf pioniert door onderdelen van afgedankte tweewielers om te bouwen tot nieuwe stadsfietsen en e-bikes. “Een beurs als dit is echt ideaal om ons aan het ruime publiek voor te stellen”, zegt Pieter De Niel. “En we hebben er alvast géén spijt van dat we hier een standje geboekt hebben. Er is best wel interesse voor hetgeen we doen.”

Volledig scherm Velofollies: Even verderop staat Bike Republic, het bedrijf dat een innovatieve vierwieler e-bike verdeelt voor het Noors-Duitse bedrijf CityQ. © Henk Deleu

Even verderop staat Bike Republic, het bedrijf dat een innovatieve vierwieler e-bike verdeelt voor het Noors-Duitse bedrijf CityQ. “De voordelen van een fiets in het comfort van een wagen”, vertelt Bart Daems. “Het is het ideale vervoersmiddel om te gebruiken als je iets moet leveren of vervoeren, of als bakfiets om je kinderen mee te nemen. Er kwamen al heel wat geïnteresseerden langs, onder meer van steden en gemeenten die de fiets wel een ideale oplossing vinden voor hun technische dienst. Dat is ook de sterkte van deze beurs: het hele diverse publiek die hier langskomt.”

Dries Woestenborghs staat er dan weer met zijn ‘pacing sticker’, een uitvinding voor de sportieve fietsers. “Dankzij mijn sticker kan je op voorhand je tocht analyseren, bepalen op welk tijdstip je iets moet eten en drinken om geen dipje te krijgen tijdens het fietsen, en dat dan zo noteren op je sticker. Heel eenvoudig, maar het was echt wel een gat in de markt. De meeste fietsers kriebelden dat zelf op een papiertje, en plakten dat op hun stuur. Maar bij de minste regen, verdween hetgeen ze genoteerd hadden. Ik heb op de valreep nog een standje kunnen boeken hier, het waren de laatste die vrij waren. Maar ik ben blij dat ik er nog bij kon, het publiek is ideaal voor pacing sticker.

Volledig scherm Oliver Naesen kwam er vandaag bijvoorbeeld handtekeningen zetten. Timo Hereman uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn vrienden gingen al samen op de foto met de wielrenner. © Henk Deleu

Het hele weekend passeren ook bekende gezichten de revue. Oliver Naesen kwam er vandaag bijvoorbeeld handtekeningen zetten. Timo Hereman uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn vrienden gingen al samen op de foto met de wielrenner. “Tijdens corona hebben we het fietsen leren kennen”, vertelt Timo. “Het is dus de eerste keer dat we naar Velofollies komen. We hebben niet meteen iets nodig, maar we wilden wel eens kijken welke nieuwigheden er zo allemaal op de markt komen. We hebben hier ook even de fiets van Greg Van Avermaet kunnen bekijken, dat is toch ook wel leuk om die eens in het echt te zien.”

Volledig scherm Velofollies: Voor de broers Lieven, Dirk, Peter en Boudewijn Tremerie uit Zwevegem en Deerlijk is Velofollies een vaste afspraak © Henk Deleu

Voor de broers Lieven, Dirk, Peter en Boudewijn Tremerie uit Zwevegem en Deerlijk is Velofollies een vaste afspraak. “We zijn echte fietsliefhebbers, en dan is een beurs als Velofollies wel een ideale plek om rond te neuzen. Het aanbod is elk jaar heel erg ruim, en dat is dit jaar niet anders.”



Volledig scherm Velofollies: Dries Woestenborghs staat er dan weer met zijn ‘pacing sticker’, een uitvinding voor de sportieve fietsers. © Henk Deleu

Volledig scherm Velofollies: Dries Woestenborghs staat er dan weer met zijn ‘pacing sticker’, een uitvinding voor de sportieve fietsers. © Henk Deleu

