Fiets zaakvoerder Brooklyn gestolen na ritje voor Kom Op tegen Kanker

Ubbe Descamps, zaakvoerder van de kledingwinkelketen Brooklyn, zette zich donderdag samen met zijn broer in voor Kom op Tegen Kanker door een hele dag de Trappen tegen Kanker in Mechelen. “We fietsten mee tijdens de 1.000 kilometer voor Kom op Tegen Kanker, en hadden zowat een hele dag op de fiets gezeten”, vertelt Ubbe. Mechelen is het Hemelvaartweekend gaststad voor de 1.000 kilometer. “In de avond wilden we in Mechelen nog iets eten. We plaatsten onze fietsen vlakbij het restaurant en hadden onze sterke en zware sloten mee. Voor de zekerheid gingen we af en toe eens naar buiten kijken om te zien of onze fietsen er nog stonden. Dat was telkens het geval. Toen we buiten kwamen om 23 uur bleken onze fietsen plots toch gestolen.” Ubbe en zijn broer verwittigden meteen de politie. “De fiets van mijn broer vonden ze ondertussen terug. Die moeten ze ergens om onbegrijpelijke redenen achtergelaten hebben. Mijn fiets is altijd spoorloos. Ik kocht die fiets pas vorig jaar, het is een donkerkleurige Trek Domane SL 6 maat 62. Ik vermoed dat ze mijn fiets zullen proberen te verkopen via tweedehands. Dus wie online een gelijkaardige fiets te koop ziet staan, aarzel niet om mij te verwittigen.”