Fiberklaar rolt supersnel en stabiel glasvezelnetwerk in Kortrijk uit, 12.816 adressen zijn aansluitbaar

Dieven crashen tegen gevel tijdens achtervol­ging en riskeren nu 12 maanden cel: “Ze wilden wat extra’s verdienen”

Twee mannen van Algerijnse origine die illegaal in Frankrijk verbleven liepen eind februari tegen de lamp nadat ze in Marke tegen de gevel van een woning waren gebotst. Beiden konden ingerekend worden. “Ze kwamen naar ons land om in het zwart te werken, maar diefstallen plegen was voor hen een manier om nog een extraatje te verdienen.”