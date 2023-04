Fervent Wout van Aert-fan Stéphane (46) sterft naast parcours van Parijs-Roubaix: “Wie naast papa stond, was na vijf minuten zijn beste vriend”

KIJK. Wéér neemt fietser kortste weg op E17 bij Kortrijk, door op pechstrook te fietsen

Afgelopen woensdag 5 april is omstreeks 20 uur langs de E17 in Deerlijk een fietser op de pechstrook gespot, ter hoogte van de magazijnen van Cras Woodgroup. Het is al het tweede voorval op korte tijd, want goed twee maanden geleden werd er ook al een fietser langs dezelfde E17 opgemerkt, toen ter hoogte van de afrit Kortrijk-Oost.