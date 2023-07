Feestcafé Patron houdt dag disco, Magic Fingers en Lowiek treden op

Studenten­to­ren The Sky en creatief Link Lab kantoor genomi­neerd voor prestigi­eus World Architectu­re Festival

De alliantie van Link Lab, Markland en Stay Studio is twee keer genomineerd voor de shortlist van het prestigieuze World Architecture Festival. Woontoren The Sky is finalist in de categorie Future Projects – Residential, het Link Lab creative office is finalist in de categorie (Small) Offices, binnen Inside, dat het interieurgedeelte van het festival vertegenwoordigt.