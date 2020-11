Federaal parket vordert tot 10 jaar cel voor West-Vlaamse Syriëstrijders

KortrijkDrie West-Vlaamse Syriëstrijders zijn maandagochtend in de Brugse correctionele rechtbank bij verstek berecht voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering. Kortrijkzaan Olivier Calebout (33) riskeert tien jaar cel voor zijn rol bij Islamitische Staat (IS). Voor zijn - vermoedelijk overleden - kompanen vorderde het federaal parket vijf jaar gevangenisstraf.

De feiten gaan al meer dan zes jaar terug. Op 11 juni 2014 vertrok Olivier Calebout samen met Lucas Van Hessche (25) uit Menen naar Turkije, om zich uiteindelijk in Syrië en Irak aan te sluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. In Istanboel voegde de Kortrijkzaan Abdelmalek Boutaliss (25) zich bij hen. Het federaal parket benadrukte dat het trio hun vertrek goed had voorbereid. Zo hadden ze allemaal in de weken en dagen voor het afreizen hun spaarrekeningen leeggehaald. Verder hadden Calebout en Van Hessche bij Decathlon de nodige kleren en overlevingsspullen gekocht. Als diabetespatiënt had Boutaliss op 10 juni 2014 nog een flinke voorraad medicatie gehaald bij de apotheek.

In juni 2015 stierf Van Hessche op 19-jarige leeftijd al aan het front. Daarvoor was zijn vader al tot tweemaal toe tevergeefs naar Syrië afgezakt om zijn zoon terug te halen. Boutaliss was 20 toen hij in november 2015 meer dan waarschijnlijk om het leven kwam bij een zelfmoordaanslag in Irak. Hun dood staat officieel evenwel niet 100 procent vast, waardoor ze toch nog mee vervolgd worden. Olivier Calebout wordt door het federaal parket als de leider gezien. Volgens zijn mama radicaliseerde hij in de gevangenis, waardoor hij onder de invloed van Sharia4Belgium kwam. Chatgesprekken via Facebook wezen uit dat Calebout actief mannen en vrouwen probeerde te overhalen om naar het kalifaat te komen.

Droneprogramma

Radicaliseringsexpert Montasser AIDe’emeh had meermaals contact met de beklaagden. Aan hem verklaarde Boutaliss bijvoorbeeld dat hij wilde sneuvelen op het slagveld. AIDe’emeh probeerde nog tevergeefs om hem de zelfmoordaanslag uit het hoofd te praten. Uit het onderzoek van AIDe’emeh bleek bovendien de grote invloed van Calebout op zijn kompanen. In een gesprek noemde Calebout de dood van zijn medestrijders prachtig. Hij verklaarde ook blij te zijn met de aanslagen in Parijs en wilde naar eigen zeggen enkel naar België terugkeren als IS het land zou controleren. Calebout speelde bovendien een rol in het droneprogramma van IS. De Kortrijkzaan polste onder andere bij Duitse fabrikanten van drones. Bij de activering van een drone werd een e-mailadres van Calebout gebruikt.

Tien jaar

Volgens het federaal parket verspreidde hij actief propaganda voor de terreurgroep via negen verschillende profielen op Facebook. In die omstandigheden vorderde federaal procureur Ester Natus tien jaar cel. Waar Calebout momenteel verblijft, is een raadsel. Het vermoeden is wel dat hij wel nog in leven is. Voor Van Hessche en Boutaliss werd vijf jaar cel geëist. Ten slotte vroeg het openbaar ministerie ook nog om de Belgische nationaliteit van Boutaliss - die naast de Belgische ook de Marokkaanse nationaliteit heeft - af te nemen. De rechtbank doet uitspraak op 21 december.