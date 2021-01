Fan van het eerste uur (32) eert met kledinglijn vloekende boer Nonkel Jef: “Acteur Ivo Pauwels is laaiend enthousiast”

Kortrijk ‘Gehaaste’ fietskoe­rier gespot op snelweg rond Kortrijk

7:37 In Kortrijk keken enkele autobestuurders woensdagnamiddag raar op toen ze plots een fietskoerier van Delveroo zagen fietsen op het Ei rond Kortrijk. Ze verwittigden de politie maar de koerier was al snel weer weg. Fietsen op het Ei is levensgevaarlijk en uiteraard verboden.