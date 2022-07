Familiedag viert 115-jarig bestaan staaldistributeur SAEY

HeuleStaaldistributeur en -bewerker SAEY bestaat 115 jaar. Die verjaardag en ander heuglijk nieuws zoals vernieuwde kantoren en een beste verkoopmaand ooit werd gevierd met alle medewerkers. Er was recent een familiedag op de het terrein van SAEY aan de Industrielaan in Heule, in het bedrijvenpark Kortrijk-Noord.

De familiedag viel in de smaak, na twee jaar van beperkte teamactiviteiten door corona. Het event stond in het teken van het gerenoveerde hoofdkantoor. Springen daar in het oog: de receptie met een uit een stalen plaat geplooide ‘zetel’, een eigen gefabriceerde wand in staal en eigen buisconstructies voor de vergadertafels. Ook een bustocht door de twee magazijnen en een tour door het machinepark boeide veel gegadigden. De aanwezigen genoten verder van diverse foodtrucks, een cocktailbar en entertainment voor jong en oud.

Volledig scherm sfeerbeeld van de familiedag © SAEY

Stonden op het programma: een initiatie darts door The Darts Experience van Pascal Moonen en een kennismaking met ’s werelds eerste technosport HADO, met een augmented reality bril op. Overgewaaid uit Japan en uniek in België, want pas in april werd de eerste HADO-zaal van ons land geopend in het Kortrijks Textielhuis, in samenwerking met Festor. Voor SAEY sluit dit perfect aan bij hun visie op digitalisering.

“We vinden het belangrijk om mee te zijn met digitale trends en continu te innoveren en investeren. Vorig jaar lanceerden we nog ons vernieuwd digitaal platform EASY voor onze klanten, waarmee we één van de koplopers zijn in de staalsector”, vertelde zaakvoerder Bernard Saey.

