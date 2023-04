Familie van gevangen Olivier Vandecasteele: “Fake nieuws doet veel pijn maar we laten ons niet ontmoedigen. Al is het de hoogste tijd dat hij vrijkomt”

Weg met stationsge­bouw, tegen 2034 hal onder sporen en perrons met luifel: “Huidig gebouw is muur, het deelt stadscen­trum in twee”

Het voorontwerp voor een nieuw en maximaal toegankelijk station in Kortrijk is af. Blikvangers zijn een 19 meter brede stationshal voor voetgangers én fietsers onder de sporen en perrons met indrukwekkende luifel. Het Stationsplein wordt groener, met meer terrassen. De werken starten in het najaar van 2025 en duren tot 2034. Tien jaar is lang, maar de werken worden gefaseerd uitgevoerd om de hinder voor reizigers tot een minimum te beperken. Kostprijs voor NMBS, stad, Infrabel en De Lijn: 89,5 miljoen euro. We gaan dieper op het indrukwekkende project in.