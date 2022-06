Extra plaatsen buitengewoon onderwijs in Kortrijk: “Dit gaat over onderwijskwaliteit voor de meest kwetsbare kinderen”

Volgens minister Weyts zijn er in deze regeerperiode al 5.000 structurele extra plaatsen gerealiseerd voor het buitengewoon onderwijs. Dit is ongezien, maar de vraag naar plaatsen in het buitengewoon onderwijs blijft toenemen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft voor het eerst alle noden volledig in kaart gebracht met een capaciteitsmonitor specifiek voor het buitengewoon onderwijs. Er werd een capaciteitsbudget specifiek voor het buitengewoon onderwijs vrijgemaakt. “Dit gaat over onderwijskwaliteit voor de meest kwetsbare kinderen”, zegt Weyts. Weyts voorzag hiervoor aanvankelijk een budget van 25 miljoen euro, en dat wordt nu opgetrokken tot 45 miljoen euro. De stad Kortrijk krijgt daarvan 3.642.731 euro. Daarvan gaat er 2.390.860 euro naar GO! Athena OV4 waar er 87 plaatsen bijkomen. Voor BuSO De Lage Kouter is dat in totaal 1.251.871 voor 100 extra plaatsen. “Het is een goede zaak dat minister Weyts alle noden in kaart heeft gebracht via de capaciteitsmonitor”, zegt schepen van onderwijs Kelly Detavernier (N-VA). “Uit de monitor blijkt duidelijk de nood voor Kortrijk om nog meer te gaan investeren in buitengewoon onderwijs.”