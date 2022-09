Expo toont honderd foto’s van koloniale monumenten en biedt stof tot nadenken

KortrijkFotograaf Jan Kempenaers uit Antwerpen stelt honderd foto’s tentoon, van monumenten die het koloniale verleden van dit land ‘herdenken’. De expo loopt tot 11 december in Be-Part in Kortrijk.

De expositie toont geen staatsieportretten, om de legitimiteit van het koloniale denken te bevestigen. De foto’s bevragen het statuut van deze monumenten. De weldoordachte cadrage biedt stof tot nadenken. We geven een voorbeeld om dat even te duiden. Zo plaatst Jan Kempenaers bij zijn foto van het monument voor Baron Jacques de Dixmude in Diksmuide niet de baron centraal, maar wel de Congolese slaaf.

Verder opmerkelijk: door foto’s in zwart-wit te kiezen, gaan de monumenten op de foto’s haast in hun omgeving op. Kempenaers lijkt ons zo te vragen hoe vaak we al achteloos voorbij deze monumenten zijn gewandeld.

Volledig scherm The gave their lives for civilisation, in Mechelen, 2018 © Jan Kempenaers

Naar aanleiding van de tentoonstelling publiceert Roma Publications het boek Jan Kempenaers, Belgian Colonial Monuments 2. Het eerste deel verscheen in 2019. Een set met beide boeken en een print van Jan Kempenaers is tijdens de expo in Be-Part te koop. De tentoonstelling loopt tot 11 december, in de Paardenstallen in de Korte Kapucijnenstraat. De expo is telkens van woensdag tot en met zondag open, van 14 tot 18 uur.

Volledig scherm Leopold II, in Namen, 2021 © Jan Kempenaers

