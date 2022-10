Expo Super Tactility Soft Technology zet jonge ontwerpers in de kijker

Geluwe RESTOTIP: Den Druivelae­re, op naar het zilveren jubileum

In de schaduw van de Sint-Dionysiuskerk op de Sint-Denijsplaats in Geluwe bevindt zich restaurant en tearoom Den Druivelaere. Uitbaatster Britta Lefebvre mag stilaan beginnen nadenken over het zilveren jubileum want in juni volgend jaar is Den Druivelaere al liefst 25 jaar open.

13 oktober