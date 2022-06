Expo ‘Er was eens…’ in tentoonstellingsruimte 4n20: “Telkens we iets nieuws aanvangen worden we opnieuw geboren”

“We zijn een vereniging bestaande uit kunstenaars waarvan we elk om beurt een tentoonstelling organiseren”, zegt Jean-Pierre Vancaeyseele een van de vijf leden van het collectief dat achter de kunstruimte 4n20 schuilt. “Het is de bedoeling dat deze plaats een ontmoetingsplek is, waar de bezoeker met kunstenaars en medebezoekers graag in gesprek gaat.” In ruimte is er een kelder die ooit diende als schuilkelder. Ook is er een mooie tuin. Nog tot 3 juli loopt in het pand de tentoonstelling ‘Er was eens…’. “Telkens we in de wereld iets nieuws aanvangen, worden we opnieuw geboren en die ‘tweede geboorte’ houdt dus nooit op, maar herhaalt zich als het goed is gedurende ons hele leven. Deze zin van Hannah Arendt indachtig, proberen de kunstenaars in de tentoonstelling datgene terug te brengen dat voor altijd verloren was”, zegt Jean-Pierre Vancayseele, die zelf schilderijen en beeldjes toont in de expo. Daarnaast is er werk te zien van taxidermist Frauke Vandekerckhove en Ann Demeyere. Demeyere werkt met kippenpoten en hout en brengt dat samen tot een geheel. Tenslotte toont fotograaf Jacques Masy uit Roeselare verschillende beelden. In de tuin zijn twee foto’s te zien die verwijzen naar ‘Er was eens…een oorlog in de Westhoek.’ De mensen van 4n20 nodigden op zondag 3 juli om 11 uur moraalfilosoof Johan Braeckman met zijn lezing ‘Er was eens…over de mens als vertellende aap’. De tentoonstelling is gratis te bezoeken, voor de lezing is de prijs 5 euro. Meer info via 4n20.be.