Ex-wereldkampioen Bill (84) stopt na 56 jaar met fitnesscentrum: “Ik doe nog elke dag 1.500 buikspieroefeningen”

Kortrijk Onderzoek naar gestolen minicamper ex-gemeente­raads­lid Kortrijk in Maastricht stopgezet: “Ben erg ontgoo­cheld”

Het politieonderzoek naar de gestolen mini-camper van ex-gemeenteraadslid in Kortrijk Jan Dhaene in Nederland is stopgezet. En dat na amper enkele dagen wegens ‘gebrek aan capaciteit’. De minicamper werd gestolen vanop een betalende parking in Maastricht. “Ik had toch meer verwacht en ben bijzonder ontgoocheld”, reageert Jan DHaene.

4 november