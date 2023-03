Ex-vriend van uitbater homobar The Crisco verdacht van brandstichting: “White spirit op mijn kledij? Geen idee.”

Matthieu (45) en Sofie (48) vieren Michelin­ster voor Table D’Amis tijdens verrassing­strip in Parijs: “‘Nog een jaar te vroeg’, dachten we”

Nog geen anderhalf jaar nadat Matthieu Beudaert (45) Table D’Amis in Kortrijk heropende, maakt hij zijn straffe comeback compleet met – opnieuw – een eerste Michelinster. Matthieu en zijn vrouw Sofie Delbeke (48) vernamen het nieuws maandagmiddag in Parijs. Daar vertoeven ze op tweedaagse trip om Sofie, die recent jarig was, te verrassen. We konden het culinaire koppel spreken. “Sofie blijft sowieso ook vol passie bezig met haar pizzeria.”