Ex-vriend van uitbater homobar The Crisco verdacht van brandstichting: “White spirit op mijn kledij? Geen idee hoe dat komt”

Sharon (*) uit Kortrijk ontvangt al sinds haar 18de mannen. Eén keer doet ze haar meeslepende verhaal om de taboesfeer rond sekswerk te helpen doorbreken, waar ook Luk Alloo met zijn nieuw programma ‘Alloo SEXpliciet’ op VTM 2 op inspeelt. “Mannen vinden mijn intiemste plekjes wel, maar ze weten vaak niet hoe er mee om te gaan”, lacht Sharon (21). Een verrassend diepte-interview, over hoe een jongedame met een vaste job in de horeca sekswerkster is in bijberoep.