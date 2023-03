Ex-Paralympiër terecht voor partnergeweld: “Elke dag hetzelfde gezaag maar zie haar nog graag.”

Eline en Zara bouwen bel-etage uit jaren ’60 om tot warm familie­nest: “Werken zijn zowel online als op tv te volgen”

Liefst 1,2 miljoen interieurfanaten volgden vorig jaar de verbouwingswerken aan het eerste Sundae Huis in Roeselare. Daarbij vormde Eline Rousseau een Art Deco-woning om tot een gezellige gezinswoning. Deze keer gaat Eline een pand in Kortrijk renoveren. “Samen met onze partners toveren we een bel-etage om tot een moderne woning met een vleugje sixties”, zegt Eline, die hier haar plannen uit de doeken doet.