Ex-bootvluchteling werkt al 43 jaar bij gezin dat hem opving in België: “Moeilijk? Neen, het was heel mooi”

Kortrijk 7,24 kilometer! Kortrijk krijgt op Sinksen grootste rommel­markt van België

De Sinksenrommelmarkt komt voor het eerst in drie jaar terug, op zondag 5 en maandag 6 juni in Kortrijk. Het blijft zoals voor de coronacrisis de grootste in openlucht in België. “We gaan voor 1.448 standen van vijf meter lang”, zegt schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA).

29 maart